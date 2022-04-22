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Общество / Здоровье

Еще 56 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

22 апреля 2022 года, 12:34

За минувшие сутки, 21 апреля, в Псковской области зафиксировали еще 56 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую ковидстатистику добавились еще 25 местных жителей (всего 34 тыс. 435), в Невельском (всего 4 тыс. 977), Себежском (всего 2 тыс. 707) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 342) районах – по четыре, в Великих Луках (всего 16 тыс. 758) и Гдовском районе (всего 1 тыс. 950) – по три.

По два подтвержденных случая зафиксировали в Бежаницком (всего 1 тыс. 417) и Красногородском (всего 999) районах, по одному – в Псковском (всего 8 тыс. 745), Новосокольническом (всего 3 тыс. 124), Печорском (всего 2 тыс. 484), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 823), в Плюсском (всего 1 тыс. 717), Пыталовском (всего 1 тыс. 452), Палкинском (всего 1 тыс. 66), Локнянском (всего 1 тыс. 51) и Куньинском (всего 969) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 109 тыс. 105 человек, выздоровели – 106 тыс. 555 псковичей, из них 130 – за минувшие сутки. Умерли от коронавируса 1 тыс. 810 жителей региона.

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