Поступки «Азова» и «Донбасса» говорят о превращении современной Украины в нацистское государство, заявила председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачёва.

«Мне кажется, что русские люди ещё в начале операции до конца не могли поверить в превращение современной Украины в нацистское государство. И только когда стали видны поступки «защитников» типа «Азова» и «Донбасс», их отношения к военнопленным к своим старикам картина сложилась», – подчеркнула она. Наталья Горбачева отметила, что жестокие тренировки на живых людях, разрушения социально значимых и жилых объектов теперь кадры из фильмов ужасов, а реальность.

«А чего стоят преследование за инакомыслие и так называемые уроки истории с оправданием преступлений фашистов в годы ВОВ? Разве это не нацизм? Именно поэтому денацификация – это главная задача России после освобождения Украины от преступного режима», – заявила председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (88%) считают, что на Украине действуют неонацистские организации, 76% уверены, что их наличие представляет угрозу для России.

Еще 70% россиян считают, что украинская власть поддерживает неонацистов. Больше всего респондентов – 45% – считают, что целью спецоперации является суд над украинскими нацистами за совершенные преступления, помимо этого среди целей называли введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма на Украине (32%).