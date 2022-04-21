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Общество / Здоровье

Более 60 случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки

21 апреля 2022 года, 13:07

За прошедший день, 20 апреля, коронавирусом в Псковской области заболели еще 62 местных жителя. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал.

В Пскове зафиксировали 20 подтвержденных случаев заболевания (всего 34 тыс. 410), в Порховском (всего 3 тыс. 866), Опочецком (всего 3 тыс. 333) и Палкинском (всего 1 тыс. 65) районах – по шесть, в Великих Луках – пять (всего 16 тыс. 755).

Четыре местных жителя заразились коронавирусом в Псковском районе (всего 8 тыс. 744), три – в Печорском районе (всего 2 тыс. 483), по два – в Островском (всего 5 тыс. 210), Себежском (всего 2 тыс. 703), Пустошкинском (всего 1 тыс. 338) и Куньинском (всего 968) районах.

В Невельском (всего 4 тыс. 973), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 822), Пыталовском (всего 1 тыс. 451) и Усвятском (всего 707) районах в общую ковидстатистику добавились по одному новому подтвержденному случаю.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 109 тыс. 49 псковичей. Выписались из медицинских учреждений в связи с излечением 106 тыс. 425 человек, из них 170 – за минувшие сутки. Умерли от COVID-19 1 тыс. 810 жителей региона.

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