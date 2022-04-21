Эдуард Джагитян: Политика ЦБ приспосабливает экономику РФ к санкционному давлению так, чтобы было движение вперёд

Политика, которую ведёт Центральный банк России, приспосабливает экономику к санкционному давлению так, чтобы она показывала поступательное движение вперёд, заявил доцент Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян.

Он подчеркнул, что все действия в экономике являются рациональными и направлены они на достижение экономической сбалансированности, а в коммерческой деятельности — на получение прибыли. «Действия Центрального банка России не являются исключением», — сказал Эдуард Джагитян.

Банк России с 11 апреля отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. С этого же дня было снято требование к банкам

ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, исключение составляют только юридические лица-импортеры. Для них ЦБ рекомендует банкам устанавливать спред курсов не больше 2 рублей от биржевого.

С 11 апреля также те граждане, которые открыли валютные счета или вклады до 9 марта, могут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется на уровне 10 тыс. долларов США или их эквивалент в евро. Пока такое ограничение действует до 9 сентября.

Кроме того, с 18 апреля Банк России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

Что касается ключевой ставки, то Центробанк уже несколько раз её снижал за последние время. Сейчас она составляет 17%.