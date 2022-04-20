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Экономика

Четыре района Псковской области получат поощрительные гранты

20 апреля 2022 года, 17:39

Гдовский, Дедовичский, Куньинский и Усвятский районы получат поощрительные гранты в размере 2 млн рублей за завершение работы по регистрации права муниципальной собственности на объекты ЖКХ. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил на совещании с главами муниципалитетов в Невельском районе 20 апреля, передает ПАИ.

По словам главы региона, данная работа проходит в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.

«Напоминаю, что осталось полгода. Крайний срок – 1 ноября. На сегодняшний день по региону уровень регистрации составляет 76 %», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что высокий риск невыполнения поручения президента сейчас в Опочецком, Плюсском, Невельском, Новоржевском, Пушкиногорском и Стругокрасненском районах, где уровень регистрации объектов коммунального хозяйства менее 50 %.

«Сейчас все бесхозяйные сети создают множество проблем. Предприятия вынуждены тратить на них средства, которых и так постоянно не хватает. Вы не можете включить их в тариф, в свои производственные программы», – заявил Михаил Ведерников.

Он также отметил, что незарегистрированные объекты нельзя вовлечь в механизм получения мер поддержки на их надлежащее функционирование.

«Коллеги, работа стратегически важная. Кто не успеет в срок, будет нести персональную ответственность. Ничего личного. Это поручение президента», – сказал глава региона.

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