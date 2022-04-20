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Политика

1 мая в Псковской области пройдет девятый этап Кубка России по ралли

20 апреля 2022 года, 16:53

В Псковской области 1 мая состоится девятый этап Кубка России, 1-й этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» - ралли «Голубые озёра-2022». Экипажи преодолеют 184,21 км, из которых 80,18 км – скоростные участки с гравийным покрытием.Об этом «Псковской правде» сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

1 мая в Псковской области пройдет девятый этап Кубка России по ралли

Фото: Елена Лешкина

В настоящее время ведётся приём заявок на участие в гонке. Он продлится до 18:00 22 апреля. На данный момент на участие в гонке поступило 18 заявок от пилотов Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Перьми, Челябинской , Московской, Ленинградской областей. Псковскую область пока представляет только один пилот — Ольга Стебихова, которая поедет в экипаже со штурманом из Санкт-Петербурга Полиной Лучун.

29 апреля начнёт работу штаб ралли и будет открыта регистрация участников с выдачей необходимых документов. 30 апреля продолжится регистрация, пройдут технические и административные проверки, медицинский осмотр водителей. Также экипажи проведут ознакомление с трассой.

1 мая в Пустошкинском районе в 10:00 состоится старт первой секции ралли. На 13:30 назначена официальная церемония открытия соревнований, которая пройдёт на центральной площади Пустошки. После чего экипажи отправятся на вторую секцию гонки. Финиш первого экипажа планируется в 17:30. Вечером этого же дня пройдёт церемония награждения победителей.

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