Более 70 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки, 19 апреля, в Псковской области зафиксировали еще 71 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую ковидстатистику добавился 21 местный житель (всего 34 тыс. 381), в Невельском районе – 11 (всего 4 тыс. 972), в Островском (всего 5 тыс. 206) и Опочецком (всего 3 тыс. 322) районах – по семь, в Великих Луках (всего 16 тыс. 734) и в Себежском районе (всего 2 тыс. 690) – по шесть.

Пять человек заболели коронавирусом в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 820), по четыре – в Псковском (всего 8 тыс. 738), Порховском (всего 3 тыс. 854) и Печорском (всего 2 тыс. 480) районах.

В Новосокольническом (всего 3 тыс. 123), Плюсском (всего 1 тыс. 715) и Пушкиногорском (всего 1 тыс. 456) районах зафиксировали по два подтвержденных случая заражения, в Дедовичском (всего 2 тыс. 804), Гдовском (всего 1 тыс. 944), Бежаницком (всего 1 тыс. 414) и Новоржевском (всего 1 тыс. 156) районах – по одному.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 108 тыс. 987 человек, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 106 тыс. 255, из них 87 – за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 1 тыс. 810 псковичей, в том числе три – за прошедший день.