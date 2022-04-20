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Общество / Здоровье

Царёв: Без реабилитации процесс возврата к привычной жизни после болезни затягивается на годы

20 апреля 2022 года, 11:38

Процесс возврата к привычной жизни после болезни без реабилитационных мероприятий затягивается на годы. Об этом «Псковской правде» заявил директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Андрей Царев.

По его словам, реабилитационные мероприятия всегда необходимы для восстановления после тяжелого течения заболеваний. При этом без реабилитации процесс восстановления организма может затянуться как на несколько лет, так и на всю жизнь. По этой причине в Псковской области необходимо наращивать реабилитационные мощности.

«В перспективе оборудование можно использовать и для восстановления других, нуждающихся в реабилитации граждан, не только после COVID-19, – отметил член общественной палаты РФ Андрей Царев. – Важно, что на это доброе дело выделены федеральные средства, что позволило закупить дорогое, но востребованное оборудование».

С октября 2016 года на базе Псковской городской больницы работает служба реабилитации. Как отметил главврач медицинского учреждения Алексей Васильев, недавно в больнице при поддержке губернатора региона Михаила Ведерникова также открылось отделение соматической реабилитации для постковидных пациентов, пациентов с поражением периферической нервной системы и хронической сердечной недостаточностью. Кроме того в нем также реабилитируют и другие заболевания, которые требуют корректировки.

500 млн рублей на закупку оборудования для отделения были выделены Псковской области из федерального бюджета по поручению Президента России Владимира Путина. На эти средства Псковская городская больница приобрела 45 единиц реабилитационного оборудования, которое позволит реабилитироваться буквально с лежачего положения.

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