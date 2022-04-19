По факту убийства мужчины в Острове возбудили уголовное дело

19 апреля 2022 года на улице Фестивальной в Острове обнаружили тело 33-летнего местного жителя с резаной раной шеи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

В результате медицинского судебного исследования у убитого дополнительно выявили множественные колотые ранения туловища и черепно-мозговую травму. Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, накануне жертва употребляла алкоголь в гостях у знакомых по случаю новоселья. Там его избил один из гостей, который был ранее судимым. Мужчина выволок потерпевшего на улицу и нанес множественные колото-резаные раны. В результате потерпевший скончался. Убийца скрылся с места преступления.

Следователи вместе с оперативными сотрудниками полиции проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью сбора доказательственной базы и задержания подозреваемого.