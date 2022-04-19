Кириенко: Историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом

«Историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом», – заявил заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко 19 апреля на открытии первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила - в правде!» в Музее Победы, сообщает ТАСС.

«Советский Союз уже выполнял эту историческую миссию нашего народа, мы один раз уже обеспечили победу над нацизмом. Наш народ, наша страна точно сделает все, для того чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову не только у нас, в России, но и нигде в мире», – сказал спикер.

По словам Сергея Кириенко, несколько лет назад было трудно представить, что после трагичных событий Великой Отечественной войны нацизм и фашизм вернутся.

«Тем не менее сегодня это реальность, – отметил он. – В это трудно поверить, но это происходит прямо на наших глазах».