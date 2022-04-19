С 19 апреля пункт вакцинации от коронавируса в Ледовом дворце в Пскове закрывается. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Псковской области в своем Телеграм-канале.

В ежедневном режиме продолжает работать пункт в ТЦ «Фьорд Плаза» продолжает с 13:00 до 17:00; в порядке живой очереди привиться можно в ТЦ «Акваполис» с 10:00 до 17:00; в ТК «Рубин» с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 17:00; в СПР «Простория» с 10:00 до 17:00; в ТЦ «Империал» ежедневно с 10:00 до 17:00.

Помимо этого, можно привиться во всех поликлиниках по предварительной записи. Для этого необходимо позвонить по телефону регистратуры своей поликлиники по месту жительства.