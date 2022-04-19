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Общество / Здоровье

85 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

19 апреля 2022 года, 13:57

За минувшие сутки, 18 апреля, в Псковской области коронавирусом заболели еще 85 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове зафиксировали 21 подтвержденный случай заражения коронавирусом (всего 34 тыс. 381), в Невельском районе – 11 (всего 4 тыс. 972), в Островском (всего 5 тыс. 206) и Опочецком (всего 3 тыс. 322) районах – по семь.

По шесть человек заболели в Великих Луках (всего 16 тыс. 734) и в Себежском районе (всего 2 тыс. 690), пять – в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 820), по четыре – в Псковском (всего 8 тыс. 738), Порховском (всего 3 тыс. 854) и Печорском (всего 2 тыс. 480) районах.

В Новосокольническом (всего 3 тыс. 123), Плюсском (всего 1 тыс. 715) и Пушкиногорском (всего 1 тыс. 456) районах в общую ковидстатистику добавились по два местных жителя, в Дедовичском (всего 2 тыс. 804), Гдовском (всего 1 тыс. 944), Бежаницком (всего 1 тыс. 414) и Новоржевском (всего 1 тыс. 156) районах – по одному.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 108 тыс. 916 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 106 тыс. 168, из них 61 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 807 жителей региона, в том числе пять – за минувшие сутки.

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