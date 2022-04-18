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Происшествия / Преступление

Мать пыталась забить сына молотком в Себеже

18 апреля 2022 года, 19:44

Мать нанесла сыну несколько десятков ударов молотком в область головы в Себеже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Псковской области.

16 апреля 2022 года в правоохранительные органы сообщили о госпитализации в медучреждение 40-летнего жителя Себежа с большим количеством ран головы и лица, а также ушибом головного мозга. СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Следователи считают, что преступницей является 68-летняя мать потерпевшего. 16 апреля из-за личной неприязни к сыну и конфликта, который возник ранее, она нанесла ему несколько десятков ударов в область головы принесенным с собой молотком, пока тот не сломался. После злоумышленница сообщила об этом в правоохранительные органы. Мужчине оказали своевременную помощь в больнице, и он остался жив.

Проводятся следственные действия, направленные на документирование всех обстоятельств совершенного преступления.

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