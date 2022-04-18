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Происшествия / Преступление

22-летний мужчина предстанет перед судом за вступление в половой акт с несовершеннолетней

18 апреля 2022 года, 19:24

22-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Псковской области.

По версии следователей, летом 2020 года злоумышленник находился на берегу озера в одном из муниципальных образований Псковской области. Там он вступил в половой акт с 14-летней девочкой.

Свою вину мужчина признал в полном объёме.

Следователи уже собрали достаточную доказательственную базу, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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