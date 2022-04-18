Порядка 90 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

За прошедший день, 17 апреля, коронавирусом в Псковской области заболели еще 86 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

31 подтвержденный случай заболевания зафиксировали в Пскове (всего 34 тыс. 360), девять – в Опочецком районе (всего 3 тыс. 315), шесть – в Бежаницком районе (всего 1 тыс. 413), по пять – в Невельском (всего 4 тыс. 961) и Себежском (всего 2 тыс. 684).

В Порховском (всего 3 тыс. 850), Печорском (всего 2 тыс. 476) и Гдовском (всего 1 тыс. 934) районах COVID-19 зарегистрировали у четырех местных жителей, в Дедовичском (всего 2 тыс. 803), Пыталовском (всего 1 тыс. 449) и Новоржевском (всего 1 тыс. 155) районах – у троих.

По два новых случая добавились в общую ковидстатистику в Псковском (всего 8 тыс. 734) и Островском (всего 5 тыс. 199) районах, по одному – в Новосокольническом (всего 3 тыс. 121), Великолукском (всего 2 тыс. 623), Пустошкинском (всего 1 тыс. 333), Палкинском (всего 1 тыс. 59) и Куньинском (всего 966) районах.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболел 108 тыс. 831 житель региона, вылечились – 106 тыс. 107 человек, из них 174 – за прошедший день. Скончались от COVID-19 1 тыс. 802 псковича, в том числе четыре – за минувшие сутки.