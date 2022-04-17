Еще 91 случай заболевания COVID-19 зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 16 апреля, в Псковской области зафиксировали еще 91 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую ковидстатистику добавились еще 23 местных жителя (всего 34 тыс. 329), в Опочецком районе – 11 (всего 3 тыс. 306), в Великих Луках (всего 16 тыс. 728), Порховском (всего 3 тыс. 846) и Гдовском (всего 1 тыс. 939) районах – по девять.

По шесть человек заболели коронавирусом в Псковском (всего 8 тыс. 732) и Островском (всего 5 тыс. 197) районах, четыре – в Себежском районе (всего 2 тыс. 679), по три – в Великолукском (всего 2 тыс. 622) и Красногородском (всего 993) районах.

В Невельском (всего 4 тыс. 956) и Новосокольническом (всего 3 тыс. 120) районах зафиксировали по два подтвержденных случая заражения, в Печорском (всего 2 тыс. 472), Пушкиногорском (всего 1 тыс. 454), Пустошкинском (всего 1 тыс. 332) и Куньинском (всего 965) районах – по одному.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 108 тыс. 745 человек, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 105 тыс. 933, в том числе 193 – за прошедший день. Скончались от COVID-19 1 тыс. 798 жителей региона, из них пять – за минувшие сутки.