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Общество / Здоровье

Меньше ста человек заболели коронавирусом за минувший день

16 апреля 2022 года, 16:25

За минувшие сутки, 15 апреля, коронавирусом в Псковской области заболели 90 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове (всего 34 тыс. 306) ковид подтвердился у 25 человек, в Великих Луках (всего 16 тыс. 719) – 18, в Себежском (всего 2 тыс. 675) районе – 12, в Островском (всего 5 тыс. 191) – восемь.

По четые человека заразились в Невельском (всего 4 тыс. 954) и Новосокольническом (всего 3 тыс. 118) районах, по три –в Псковском (всего 8 тыс. 726) и Локнянском (всего 1 тыс. 50) районах. В Стругокрасненском (всего 1 тыс. 815), Гдовском (всего 1 тыс. 930), Красногородском (всего 990), Новоржевском (всего 1 тыс. 152) и Порховском (всего 3 тыс. 837) районе заболели по два местных жителя, в Великолукском (всего 2 тыс. 619), Плюсском (всего 1 тыс. 713), Пустошкинском (всего 1 тыс. 331) – по одному.

За время пандемии было всего зафиксировано 108 тыс. 654 человек. Выздоровели 105 тыс. 740, в том числе 140 – вчера. Скончались 1 тыс. 793, двое за минувший день.

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