Поликлинике №2 в Пскове для расширения выделили бывший перинатальный корпус

Чтобы разгрузить поликлинику №2 в Пскове, ей выделят бывший перинатальный корпус, который не используется с открытия нового перинатального центра. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

Корпус отремонтировали и закупили необходимое оборудование по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Несколько входов в здание, в случае необходимости смогут изолировать часть помещений для приема граждан, болеющих коронавирусом.

На данном этапе проходит лицензирование, и уже в мае горожане смогут получить там медицинскую помощь, вакцинироваться, делать КТ и проходить обследования.