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Общество / Здоровье

Поликлинике №2 в Пскове для расширения выделили бывший перинатальный корпус

16 апреля 2022 года, 12:43

Чтобы разгрузить поликлинику №2 в Пскове, ей выделят бывший перинатальный корпус, который не используется с открытия нового перинатального центра. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

Поликлинике №2 в Пскове для расширения выделили бывший перинатальный корпус

Кадр из видео на странице Михаила Ведерникова

Корпус отремонтировали и закупили необходимое оборудование по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Несколько входов в здание, в случае необходимости смогут изолировать часть помещений для приема граждан, болеющих коронавирусом.

На данном этапе проходит лицензирование, и уже в мае горожане смогут получить там медицинскую помощь, вакцинироваться, делать КТ и проходить обследования. 

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