Музейно-выставочный комплекс появится в Самолве в Гдовском районе

В деревне Самолва Гдовского района планируется построить музейно-выставочный комплекс, организовать федеральный молодежный лагерь, утвердить национальный туристический маршрут, а также отремонтировать дорогу от региональной трассы к деревне. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении к жителям региона 16 апреля.

«Планы масштабные, к их реализации мы уже приступили. Уже выбраны земельные участки, начался ремонт отдельных участков дороги, разработана общая концепция развития территории», – подчеркнул глава региона.

Работы в дерене Самолва проводятся совместно с Российским военно-историческим обществом. Губернатор сообщил, что дальнейшие планы развития мемориального комплекса обсудили на текущей неделе на совещании под руководством Владимира Мединского

«На Гдовском побережье у нас действительно появится своя новая туристическая и историко-культурная жемчужина», – подчеркнул Михаил Ведерников.