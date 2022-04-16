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Культура

Музейно-выставочный комплекс появится в Самолве в Гдовском районе

16 апреля 2022 года, 13:19

В деревне Самолва Гдовского района планируется построить музейно-выставочный комплекс, организовать федеральный молодежный лагерь, утвердить национальный туристический маршрут, а также отремонтировать дорогу от региональной трассы к деревне. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении к жителям региона 16 апреля.

Музейно-выставочный комплекс появится в Самолве в Гдовском районе

Фото: Андрей Степанов

«Планы масштабные, к их реализации мы уже приступили. Уже выбраны земельные участки, начался ремонт отдельных участков дороги, разработана общая концепция развития территории», – подчеркнул глава региона.

Работы в дерене Самолва проводятся совместно с Российским военно-историческим обществом. Губернатор сообщил, что дальнейшие планы развития мемориального комплекса обсудили на текущей неделе на совещании под руководством Владимира Мединского

«На Гдовском побережье у нас действительно появится своя новая туристическая и историко-культурная жемчужина», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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