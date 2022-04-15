Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Кристина Потупчик: Затраты на антирусскую кампанию в медиа несопоставимы с платой за газ и товарооборотом между Россией и ЕС

15 апреля 2022 года, 19:17

«Затраты на антирусскую кампанию в медиа несопоставимы с платой за газ и товарным оборотом между Россией и Евросоюзом. Рано или поздно этот факт даст о себе знать ростом инфляции на Западе, безработицей, промышленным кризисом и как самое ужасное – голодом. Признаки этого уже есть», – заявила в интервью «Комсомольской правде» политтехнолог и медиаменеджер Кристина Потупчик.

По её словам, НАТО уже несколько лет готовились к развитию событий, которые связаны с масштабным и быстрым распространением информационных поводов, направленных на дискредитацию России. В пример она привела отчет Инновационного центра НАТО (iHub) от января 2021 года, в котором говорилось, что военный союз рассматривает человеческий разум и его восприятие информации как новую область ведения боевых действий.

«Речь идёт о таком виде вооружений, как cognitive warfare — «войне умов» или «войне в умах», – отметила Кристина Потупчик. – Это новый тип боевых действий, определяемый как использование общественного мнения внешними субъектами в качестве оружия с целью оказания влияния и дестабилизации нации».

Политтехнолог подчеркнула, что все, что происходит на сегодняшний день, это абсолютно новый вид оружия, который впервые применили в таких глобальных масштабах. Он, по мнению Кристины Потупчик, отличается от обычных методов информационной войны, представляя собой особую культуру управляемого кенселинга [отрешение человека от общества по решению самого общества, – ред. ПП].

«В ней вам не нужно отдавать каждому «солдату» приказ воевать против всего русского. Достаточно задать направление, а дальше отработанные на BLM и кампании против Трампа механизмы заработают в автоматическом режиме», – уточнила медиаменеджер.

Кристина Потупчик также отметила, что сразу в информационную войну включились страны Балтии, так как их координация внешней политики уже давно передана «на аутсорсинг» посольствам США. Кроме того, в Таллине располагается Центр кибербезопасности НАТО, который имеет статус военной организации. Что еще раз доказывает продуманность и подготовленность к информационной войне против России.

«В краткосрочной перспективе это может работает, но в долгосрочной такая метавселенная неизбежно столкнется с объективной реальностью», – подытожила политтехнолог.

Полное интервью с медиаменеджером и политтехнологом Кристиной Потупчик читайте на сайте «Комсомольской правды».

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новую волну коронавируса обсудили в очередном выпуске «Псковского телеграма»
В два раза увеличат выплаты для ветеранов к Дню Победы в Псковской области
До -2 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 16 апреля
В Пскове устранили аварию на водопроводе по улице Юбилейной
В Пскове осудили экс-руководителя авиакомпании за незаконное хищение денежных средств
Презентация проекта «Культурное наследие псковичей» состоялась в Пскове
Инфляция в Псковской области оказалась ниже, чем по СЗФО и по России в целом
Дополнительные рейсы автобуса №8 организуют в Пскове на праздничных выходных
Более 22 млн рублей выделят Псковской области на поддержку промышленных предприятий

Комментарии

Авторизация
No comments
Медиарейтинг «Псковской правды»: март 2022 года

Политика
6 апреля 14:27

Медиарейтинг «Псковской правды»: март 2022 года
Кристаллизация под давлением

Политика / Власть
1 апреля 15:53

Кристаллизация под давлением

В России фиксируется высочайший уровень поддержки Владимира Путина
Медиарейтинг «Псковской правды»: февраль 2022 года

Политика
2 марта 12:04

Медиарейтинг «Псковской правды»: февраль 2022 года