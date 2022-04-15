Кристина Потупчик: Затраты на антирусскую кампанию в медиа несопоставимы с платой за газ и товарооборотом между Россией и ЕС

«Затраты на антирусскую кампанию в медиа несопоставимы с платой за газ и товарным оборотом между Россией и Евросоюзом. Рано или поздно этот факт даст о себе знать ростом инфляции на Западе, безработицей, промышленным кризисом и как самое ужасное – голодом. Признаки этого уже есть», – заявила в интервью «Комсомольской правде» политтехнолог и медиаменеджер Кристина Потупчик.

По её словам, НАТО уже несколько лет готовились к развитию событий, которые связаны с масштабным и быстрым распространением информационных поводов, направленных на дискредитацию России. В пример она привела отчет Инновационного центра НАТО (iHub) от января 2021 года, в котором говорилось, что военный союз рассматривает человеческий разум и его восприятие информации как новую область ведения боевых действий.

«Речь идёт о таком виде вооружений, как cognitive warfare — «войне умов» или «войне в умах», – отметила Кристина Потупчик. – Это новый тип боевых действий, определяемый как использование общественного мнения внешними субъектами в качестве оружия с целью оказания влияния и дестабилизации нации».

Политтехнолог подчеркнула, что все, что происходит на сегодняшний день, это абсолютно новый вид оружия, который впервые применили в таких глобальных масштабах. Он, по мнению Кристины Потупчик, отличается от обычных методов информационной войны, представляя собой особую культуру управляемого кенселинга [отрешение человека от общества по решению самого общества, – ред. ПП].

«В ней вам не нужно отдавать каждому «солдату» приказ воевать против всего русского. Достаточно задать направление, а дальше отработанные на BLM и кампании против Трампа механизмы заработают в автоматическом режиме», – уточнила медиаменеджер.

Кристина Потупчик также отметила, что сразу в информационную войну включились страны Балтии, так как их координация внешней политики уже давно передана «на аутсорсинг» посольствам США. Кроме того, в Таллине располагается Центр кибербезопасности НАТО, который имеет статус военной организации. Что еще раз доказывает продуманность и подготовленность к информационной войне против России.

«В краткосрочной перспективе это может работает, но в долгосрочной такая метавселенная неизбежно столкнется с объективной реальностью», – подытожила политтехнолог.

Полное интервью с медиаменеджером и политтехнологом Кристиной Потупчик читайте на сайте «Комсомольской правды».