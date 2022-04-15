Инфляция в Псковской области оказалась ниже, чем по СЗФО и по России в целом

Годовая инфляция в Псковской области по итогам марта текущего года выросла до 15,89%, однако продолжает оставаться ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (17,11%) и по России (16,69%) в целом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центробанка России.

В феврале текущего года инфляция в Псковской области держалась на уровне 8,42%, а в марте увеличилась до 15,89%. На её ускорение в большей степени оказали влияние факторы, которые характерны для России в целом. Среди них рост общей неопределенности и спроса на отдельных товарных рынках из-за повышения инфляционных ожиданий, а также снижение предложения отдельных непродовольственных и продовольственных товаров, в том числе в связи с нарушением логистических цепочек, и увеличение издержек производителей товаров и поставщиков услуг на фоне ослабления рубля.

В Центральном банке России также сообщили, что по итогам марта инфляция в стране ускорилась в результате всплеска потребительского спроса и ослабления рубля в условиях вводимых внешних санкций. Потребительские цены за прошедший месяц из-за сезонности увеличились на 7,53%, а годовая инфляция достигла 16,69%.

Более заметно ускорился рост цен на продукты питания длительного хранения, на непродовольственные товары длительного пользования и услуги зарубежного туризма. «Основная часть ценового всплеска пришлась на первую половину марта, после чего укрепление рубля и исчерпание эффектов ажиотажного спроса привели к замедлению роста или снижению цен на многие товары», – сообщили в Центробанке. Они уточнили, что согласно прогнозам, в силу эффекта базы ожидается продолжения роста годовой инфляции.

Денежно-кредитная политика, которая проводится Банком России, создаст условия для постепенной адаптации экономики страны к новым условиях и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.