81 человек заболел коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки

За минувшие сутки, 14 апреля, в Псковской области подтвердился 81 новый случай заражения коронавиурсом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове (всего 34 тыс. 281) и Великих Луках (всего 16 тыс. 701) заболели по 14 человек, в Дедовичском (всего 2 тыс. 800) и Островском (всего 5 тыс. 183) районах – по восемь, в Порховском (всего 3 тыс. 835) и Усвятском (всего 706) – по шесть. Пять человек заразились в Псковском (всего 8 тыс. 723) районе, по три новых случая коронавируса подтвердились в Пыталовском (всего 1 тыс. 446), Невельском (всего 4 тыс. 950) и Бежаницком (всего 1 тыс. 407) районах. В Пустошкинском (всего 1 тыс. 330), Новосокольническом (всего 3 тыс. 114), Опочецком (всего 3 тыс. 295) и Великолукском (всего 2 тыс. 618) районе заболели по два человека, в Гдовском (всего 1 тыс. 928), Красногородском (всего 988) и Печорском (всего 2 тыс. 471) – по одному.

За время пандемии коронавирус фиксировали у 108 тыс. 564 человек. Выздоровело от этой болезни 105 тыс. 600 жителей, 133 из которых за минувшие сутки. Скончался 1 тыс. 791 человек, четыре из которых – сегодня.