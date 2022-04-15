Центр по импортозамещению будет открыт в Псковской области

В Псковской области будет открыт Центр по ипортозамещению. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики 15 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что создание такого центра станет ключевым мероприятием Плана содействия импортозамещению на 2022-2025 годы, разработка которого сейчас идёт в администрации региона. Центр должен будет помогать предприятиям справляться с санкционными препятствиями.

В частности, новая организация будет содействовать в устранении дефицита продукции, доступ к которой ограничен из-за санкций, развитию субконтрактации через оказание помощи в создании логистических цепочек, поиске аналоговых товаров,. Ещё одно направление работы — содействие в привлечении заемных средств.

«Необходимость такого института, надеюсь, ни у кого не вызывает сомнений», - заявил Михаил Ведерников, но подчеркнул, что его концепцию и функционал нужно детально проработать.