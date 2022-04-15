Работа общепита в Псковской области больше не ограничена по времени

В Псковской области снимаются ограничения в части времени работы точек общественного питания. Соответствующее изменение в Указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса анонсировал губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики 15 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».
Фото: Дарья Хваткова
Глава региона отметил, что об отмене временных ограничений давно просили представители ресторанного бизнеса. «Сейчас такая возможность у нас появилась. С удовольствием это делаем», - подчеркнул он.
Кроме того, отменяется обязательное проведение термометрии на входе в точки общественного питания.