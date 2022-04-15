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Общество / Здоровье

Работа общепита в Псковской области больше не ограничена по времени

15 апреля 2022 года, 13:38

 

Работа общепита в Псковской области больше не ограничена по времени

Фото: Дарья Хваткова
В Псковской области снимаются ограничения в части времени работы точек общественного питания. Соответствующее изменение в Указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса анонсировал губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики 15 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что об отмене временных ограничений давно просили представители ресторанного бизнеса. «Сейчас такая возможность у нас появилась. С удовольствием это делаем», - подчеркнул он.

Кроме того, отменяется обязательное проведение термометрии на входе в точки общественного питания.

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