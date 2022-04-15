Ведерников: До новой волны коронавируса в Псковской области осталось 4-5 недель

До начала новой волны коронавируса в Псковской области осталось 4-5 недель. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников во время очередного заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона.

По словам главы региона, сейчас в области остаётся сложной. Как сообщил Михаил Ведерников, Псковская область занимает третье место по уровню заболеваемости в округе и 12-е – в стране. В связи с этими полное снятие ограничений пока не планируется.

«Тем не менее, по расчётам экспертов у нас есть 4-5 недель до того, как придёт новая волна заболеваемости. Поэтому мы приняли ряд решений в части смягчения», – уточнил губернатор.