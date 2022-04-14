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Общество / Здоровье

388 млн рублей направят на модернизацию Печорской районной больницы

14 апреля 2022 года, 19:40

На модернизацию Печорской районной больницы направят 388 млн рублей. Согласно проекту, также запланировано строительство нового здания, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

14 апреля Печорскую районную больницу в рамках рабочего визита посетили сотрудники профильного комитета. По словам главного врача медицинского учреждения Марины Бедюх, самым старым зданием больницы является её главный корпус, который был построен еще в 1917 году. Сейчас его износ составляет 78%.

Она также подчеркнула, что клинико-диагностическая лаборатория Печорской районной больницы на данный момент располагается в деревянном здании, которое было построено в 1937 года, а пост скорой медпомощи находится в аварийном строении 1974 года постройки. Еще один корпус учреждения, который был построен в конце 90-х годов прошлого века, закрыли в 2014 году из-за аварийного состояния.

В комитете по здравоохранению Псковской области подчеркнули, что Печорскую районную больницу в скором времени ждет масштабная реконструкция. В частности, на её модернизацию направят 388 млн рублей. Согласно проекту, реконструкции медицинского учреждения также запланировано строительство нового здания.

В 2021 году в рамках реализации программы модернизации первичного звена в Печорской районной больнице выполнили капитальный ремонт подвальных помещений, а также помещений первого этажа поликлинического корпуса. На эти цели было потрачено 9,5 млн рублей.

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