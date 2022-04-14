Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Еще 85 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

14 апреля 2022 года, 14:40

За прошедший день, 13 апреля, коронавирусом в Псковской области заболели 85 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове зафиксировали 31 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 34 тыс. 267), в Великих Луках – 19 (всего 16 тыс. 687), в Островском районе – восемь (всего 5 тыс. 175), в Невельском районе – семь (Всего 4 тыс. 947).

Шесть человек заболели коронавирусом в Пустошкинском районе (всего 1 тыс. 328), пять – в Палкинском районе (всего 1 тыс. 58), по два – в Гдовском (всего 1 тыс. 927) и Новоржевском (всего 1 тыс. 150) районах.

В Псковском (всего 8 тыс. 718), Дедовичском (всего 2 тыс. 792), Себежском (всего 2 тыс. 663), Печорском (всего 2 тыс. 470) и Усвятском (всего 700) районах выявили по одному подтвержденному случаю.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заразились 108 тыс. 483 человека, выздоровели – 105 тыс. 467, в том числе 120 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 787 жителей региона, из них четыре – за прошедший день.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Движение на пересечении улицы Балтийской и Рижского проспекта в Пскове перекроют почти на две недели
Педагоги из Псковской области могут принять участие во Всероссийском форуме классных руководителей
Псковские предприниматели предлагают способ вывести из кризиса отрасль автоперевозок
Голышев: Растет число стран, которые поддерживают Россию, сводя на нет все усилия коллективного запада
Скончался известный псковский богослов и краевед Андрей Таскаев
Назарой о помощи беженцам: Человеческое всегда будет выше социально-экономического
Число предложений на рынке недвижимости в Псковской области сократилось
Опубликовали расписание заездов псковских автобусов №9 на кладбище «Крестовское»
Женщина погибла в результате пожара в Невеле

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
В деталях

Общество / Знай наших!
12 апреля 10:02

В деталях

Житель Пыталово создает масштабные диорамы из исторических моделей
Ковидный зуд

Общество / Здоровье
11 апреля 15:52

Ковидный зуд
Дети — в лагерь

Общество / Образование
7 апреля 15:16

Дети — в лагерь

Во сколько обойдется детский летний отдых псковским родителям