Еще 85 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

За прошедший день, 13 апреля, коронавирусом в Псковской области заболели 85 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове зафиксировали 31 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 34 тыс. 267), в Великих Луках – 19 (всего 16 тыс. 687), в Островском районе – восемь (всего 5 тыс. 175), в Невельском районе – семь (Всего 4 тыс. 947).

Шесть человек заболели коронавирусом в Пустошкинском районе (всего 1 тыс. 328), пять – в Палкинском районе (всего 1 тыс. 58), по два – в Гдовском (всего 1 тыс. 927) и Новоржевском (всего 1 тыс. 150) районах.

В Псковском (всего 8 тыс. 718), Дедовичском (всего 2 тыс. 792), Себежском (всего 2 тыс. 663), Печорском (всего 2 тыс. 470) и Усвятском (всего 700) районах выявили по одному подтвержденному случаю.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заразились 108 тыс. 483 человека, выздоровели – 105 тыс. 467, в том числе 120 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 787 жителей региона, из них четыре – за прошедший день.