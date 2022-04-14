Голышев: Растет число стран, которые поддерживают Россию, сводя на нет все усилия коллективного запада

Российский культуролог, организатор и первый Председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев заявил, что число стран, которые поддерживают Россию, растет, «сводя на нет все усилия коллективного запада о бойкоте».

По мнению спикера, на сегодняшний день вопрос об «отмене» какого-либо государства, тем более России, является сомнительным. Александр Голышев считает, что западные страны хотят не этого, а уничтожения страны военным путем.

Культуролог подчеркнул, что санкции, введенные против РФ, не принесли желаемых результатов, а цветная революция – провалилась. Он отмечает, что спецоперация на Украине, напротив, сильнее сплотила страну, объединила ее вокруг президента.

«Весь мир прочувствовал возможности наших Вооруженных сил и удивительную гуманность российского солдата. «Мягкая сила», русофобия, травля спортсменов и мастеров искусств и т.д. — это урон не столько России, сколько всему миру», – заявил Александр Голышев. Он также напомнил, что русские внесли большой вклад в развитие философии, музыки, иконописи, зодчества, средневековой христианской литературы и исторического летописания, классической литературы и изобразительного искусства; и без русской культуры мировая не будет полной.

Александр Голышев подчеркивает, что «культура отмены» – это социально-политический термин; современная форма остракизма, уточнил он.

«Увлекшись им США и его сателлиты разрушили послевоенную архитектуру мира и сложившиеся межгосударственные союзы, и общественные объединения, нанесли огромный ущерб мировой безопасности и правопорядку, реабилитировали фашизм, разрушили институты семьи и детства, приватизировали Олимпийское движение и т.д., – пояснил российский культуролог, он также подчеркнул, что бойкот западных стран не удался. – Гуманистические ценности отменить нельзя. Они обладают удивительной пассионарностью, способствующей мобилизации и дальнейшему развитию».

По словам спикеры, российская идея о праве всех государств следовать своим национальным и экономическим интересам набирает популярность, в связи с чем увеличивается количество стран, которые поддерживают РФ, «сводя на нет все усилия коллективного запада о бойкоте». В качестве примера, Александр Голышев голосование в Генассамблее ООН о приостановке членства России в Совете по правам человека. «За» проголосовали 93 страны, «против» – 24, воздержались – 58. Спикер подчеркивает, что 82 страны, несмотря на угрозы Запада, не присоединились к ним.

12 апреля прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований «Культура отмены: для чего Запад пытается вычеркнуть Россию из общемирового контекста и почему это не удастся сделать?».

«Культура отмены» – это форма общественного бойкота, в рамках которой человек, организация или целая страна исключается из всех форм взаимодействия. Это не новое явление, но именно сегодня оно становится опасным, благодаря развитию современных средств коммуникации. Важно осознавать, что «культура отмены» – это набор технологий и инструментов управления в общественно-политической сфере, которые позволяют достигать конкретных результатов в практической сфере», – сообщил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Страну, по его словам, «отменяют» впервые, поэтому нужно консолидированно противостоять этому движению. Кузнецов основными способами борьбы видит судебную практику, высмеивание форм проявления «отмены» и общественное единение.

«Политика отмены» самоубийственна. Отменяя чужое мнение, нельзя узнать о своих ошибках. Прекращая хозяйственные и дипломатические связи, нужно понимать, что мир сложнее идеологических штампов. Это путь к цивилизационной пропасти», – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин .

В завершении круглого стола управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев повторил слова Владимира Путина, сказанные им 12 апреля: «Жёстко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать».