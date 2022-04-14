Число предложений на рынке недвижимости в Псковской области сократилось

Согласно статистике сбербанка, в Псковской области в течение всего I квартала 2022 года росли цены на недвижимость по фактическим сделкам как в новостройках, так и на вторичном рынке. Так, с 52,3 тыс. рублей до 57,4 тыс. рублей, или на 9,8% за три месяца выросла средняя цена 1 кв.м. в новостройках. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Однако число предложений о продаже на рынке недвижимости сократилось более, чем в два раза, –с 849 в январе до 412 в марте. На конец марта застройщики в городе Пскове выставили на продажу только 135 квартир. Это является результатом повышенного спроса на квартиры в марте.

На вторичном рынке средняя цена 1 м. кв. увеличилась с 57,2 тыс. рублей до 61,5 тыс. рублей, или на 7,5% за тот же период. Количество продаваемых объектов уменьшилось, но не так сильно – с 872 в январе до 777 в марте. На конец квартала в областном центре на вторичном рынке продавали 354 квартиры, что в три раза меньше, чем в марте 2019 года.

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