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Экономика / Сельское хозяйство

Налог на имущество сельхозпроизводителей могут отменить в Псковской области

13 апреля 2022 года, 19:45

Отмену налога в размере 1,9% от имущества сельскохозяйственных производителей обсуждают депутаты Псковского областного Собрания. Об этом зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию регионального парламента Владимир Кузь сообщил в рамках круглого стола в медиацентре ПАИ 13 апреля.

По его словам, целью налога на имущество сельхозпроизводителей является развитие предприятий. «Чем больше будут строить и развиваться, тем будет лучше для сельхозпроизводителей. Мы со своей стороны прорабатываем вопрос отмены этого налога», – отметил Владимир Кузь.

Зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания также подчеркнул, что ситуация на данный момент сложная. В частности, схожие проблемы есть и в строительной, и в текстильной отраслях. «Надеемся, что проблемы будут как-то решаться и регулирование цен будет на федеральном уровне», – уточнил Владимир Кузь.

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