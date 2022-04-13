Свыше 5 тысяч тонн молока произвели сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Псковского района с начала года

С начала года сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Псковского района произвели 5 тыс. 172 тонны молока. Это на 193 тонны больше аналогичного периода за 2021 год, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе районной администрации.

В частности, ООО «Металлист» увеличил производство молока на 18%, ООО «ПсковАгроИнвест» – на 7%. В крестьянском (фермерском) хозяйстве (КФХ) Сафаровой Л. Ю. за прошедшие три месяца показатели выросли на 43 тонны.

Надой молока по сельхозпредприятиям составил 1 тыс. 533 кг молока, в КФХ – 1 тыс. 245 кг. По сравнению с аналогичным периодом прошедшего 2021 года продуктивность коров в сельскохозяйственных предприятиях выросла на 5%, в фермерских хозяйствах – на 7%.

С начала года животноводы ООО «ПсковАгроИнвест» получили от каждой коровы 2 тыс. 190 кг молока, опытно-производственное хозяйство «Родина» – 1 тыс. 974 кг, ЗАО «Агрофирма «Победа» – 1 тыс. 720 кг, КФХ Овсянниковой А.В. – 1 тыс. 388 кг.

«На перерабатывающие предприятия реализовано 4311 тонн молока в физическом весе. Средняя жирность реализованного молока составляет 3,8 %», – сообщили в администрации Псковского района.

В настоящее время в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Псковского района имеется 8 тыс. 854 головы крупного рогатого скота, из которых 3 тыс. 419 – коров. Ежедневно они надаивают свыше 55 тонн молока. Суточный надой на одну корову на данный момент держится на уровне прошлого года и составляет 17,5 кг молока. Наивысший показатель фиксируется в ООО «ПсковАгроИнвест», где одна корова в день производит порядка 25,7 кг молока.