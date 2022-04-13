Более 90 подтвержденных случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 12 апреля, коронавирусом в Псковской области заболели еще 92 человека. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове (всего 34 тыс. 236) и в Порховском районе (всего 3 тыс. 829) в общую ковидстатистику добавились еще 22 местных жителя, в Палкинском районе – 15 (всего 1 тыс. 53), в Псковском районе – восемь (всего 8 тыс. 717), в Опочецком – семь (всего 3 тыс. 293).

Пять подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в Дедовичском районе (всего 2 тыс. 791), по два – в Себежском (всего 2 тыс. 662), Бежаницком (всего 1 тыс. 404) и Красногородском (всего 987) районах.

В Великих Луках (всего 16 тыс. 668), Островском (всего 5 тыс. 167), Печорском (всего 2 тыс. 469), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 813), Плюсском (всего 1 тыс. 712), Пушкиногорском (всего 1 тыс. 453) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 322) районах заразились по одному человеку.

С начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 108 тыс. 398 псковичей, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 105 тыс. 347, из них 135 – за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 1 тыс. 783 жителя Псковской области, шесть – за прошедший день.