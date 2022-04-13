Золотом и деньгами заплатили пенсионерки из Новгородской области псковичке за снятие порчи

Задержали псковскую мошенницу, которая обокрала двух пожилых женщин из Новгородской области под предлогом снятия порчи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе МО МВД России «Боровичский».

В службу обратились две пожилые женщины, которые пострадали от действий злоумышленницы. Общая сумма ущерба составила порядка 22 тыс. рублей.

Одна из потерпевших сообщила, что 1 апреля 2022 незнакомая женщина пришла к ней в дом, она пожаловалась на трудные жизненные обстоятельства и попросила помочь деньгами. Хозяйка жилплощади угостила ее чаем и дала 50 рублей.

Преступница вернулась спустя несколько дней. В качестве благодарности за отзывчивость женщина принесла заявительнице якобы заговоренную от проблем воду, и предложила свою помощь в снятии порчи с денег. Мошенница забрала с собой 15 тыс. рублей якобы для проведения обряда и обещала вернуться на следующий день. Когда она пришла, то денег не вернула, а попросила еще тысячу рублей на такси. В этот к пенсионерке пришел сына. Он быстро оценил ситуацию и вызвал полицию.

Задержанной оказалась 33-летняя неоднократно судимая жительницей Псковской области. Выяснилось, что она также была причастна к другому схожему преступлению.

По версии сотрудников полиции, в конце февраля 2022 года задержанная, вновь под видом снятия порчи, похитила у другой потерпевшей золотой перстень. Пенсионерка поделилась, что сама впустила незнакомку домой и сразу поверила той, что у украшений плохая энергетика.

Злоумышленница сказала, что для «очищения» нужно сменить место хранения ювелирных изделий, и хозяйка дома отдала задержанной золотой перстень. Незнакомка обещала его вернуть через несколько дней, но так и не пришла. Пенсионерка обратилась в полицию.

Следственный отдел возбудил по данным фактам уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Полиция проверяет причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений на территории района.

Расследование продолжается.