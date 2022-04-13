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Культура

Факсимильное издание трёхтомника «Евангелие Фёдора Достоевского» получила псковская библиотека имени Курбатова

13 апреля 2022 года, 08:35

Факсимильное издание трёхтомника «Евангелие Фёдора Достоевского» получила в дар Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе библиотеки.

Факсимильное издание трёхтомника «Евангелие Фёдора Достоевского» получила псковская библиотека имени Курбатова
Фото: пресс-служба библиотеки

Уникальное издание подарил Тюменский региональный общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» в лице Аркадия Елфимова.

Художник Василий Валериус идейно и полиграфически наполнил «Евангелие Достоевского». В пресс-службе подчеркнули, что издание новаторское, оно сопровождается литературоведческими комментариями. Тома опоясывает нить и украшает христианский крест, являющийся символом духовных поисков Фёдора Достоевского.

Пять томов находятся в футляре в виде каземата с тюремными воротами и маленькими окнами. Главный том – факсимиле личного экземпляра Нового Завета писателя. С двух сторон от него комментарии к пометкам Фёдора Достоевского. Два тома собрали в себе сборники научных материалов и исследований, а также представлена «тюремная» или «Сибирская тетрадь» писателя.

Свою новую жизнь издание получило в благотворительном фонда «Возрождение Тобольска».

Специалистов – достоеведы, литературные критики, текстологи, архивисты,, богослововы долгие годы трудились над ним. Они обнаружил порядка 1,5 тыс. знаков, отметок, сделанных Фёдором Достоевским.

Все 620 страниц Евангелия сфотографировали на цифровую камеру при специальном освещении.

Полученные кадры увеличивали в 40 раз изучали на компьютере.

Познакомиться с проектом можно в рамках XVII межрегионального книжного форума «Русский Запад», который пройдёт в Пскове с 19 по 23 апреля.

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