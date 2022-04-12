Еще 93 жителя Псковской области заболели коронавирусом за сутки

За прошедший день, 11 апреля, в Псковской области коронавирусом заболели еще 93 человека. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

21 подтвержденный случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Гдовском районе (всего 1 тыс. 925), 18 – в Великих Луках (всего 16 тыс. 667), 12 – в Пскове (всего 34 тыс. 214), восемь – в Опочецком районе (всего 3 тыс. 286), шесть – в Невельском (всего 4 тыс. 940).

В Стругокрасненском (всего 1 тыс. 812) и Бежаницком (всего 1 тыс. 402) районах в общую ковидстатистику добавились по четыре местных жителя, в Островском (всего 5 тыс. 166) и Великолукском (всего 2 тыс. 616) районах – по три.

По два новых случая выявили в Плюсском (всего 1 тыс. 711) и Усвятском (всего 699) районах, по одному – в Псковском (всего 8 тыс. 709), Новосокольническом (всего 3 тыс. 112), Дедовичском (всего 2 тыс. 786), Себежском (всего 2 тыс. 660), Новоржевском (всего 1 тыс. 148) и Локнянском (всего 1 тыс. 47) районах.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 108 тыс. 306 человек, выздоровели – 105 тыс. 212, в том числе 93 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 777 жителей региона, из них три – за минувшие сутки.