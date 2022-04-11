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Общество / Здоровье

Более 100 млн рублей получит Псковская область на поддержку здравоохранения

11 апреля 2022 года, 17:07

На поддержку системы здравоохранения Псковской области правительство России выделит порядка 108 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Более 100 млн рублей получит Псковская область на поддержку здравоохранения

Фото Андрея Степанова

Полученные средства, которые выделят Псковской области из страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования, будут направлены на покрытие расходов, которые связаны с оказанием бесплатной медицинской помощи.

Всего регионы России на поддержку систем здравоохранения получат более 35 млрд рублей. Выделение дополнительных средств по линии правительства РФ связано с возросшими расходами поликлиник и больниц из-за увеличения нагрузки на медучреждения. 

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