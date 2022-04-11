Псковские рестораторы: Рынок общепита будет другим

Рынок общепита будет другим. Как сообщает «АиФ-Псков», такое мнение выразили представители псковских кафе и ресторанов, комментируя работу в условиях санкций.

По словам известного псковского ресторатора, член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России Андрея Филатова, в целом, ситуация сложная. «Мы немножко подвисли, потому что не понимаем, что будет дальше. Продукты выросли в цене, и соответственно, стоимость питания будет увеличиваться. Это уменьшит возможности наших посетителей, потому что зарплаты не растут», - рассказал он.

В связи с санкциями и ростом цен предприятия общепита вынуждены отказываться от импортных продуктов и искать новых поставщиков. «Сейчас мы пытаемся найти продукты на замену. Исчезают вина, пиво, лимонады. Мы все находимся в ожидании: что следующее? Есть вопросы по средствам гигиены. Но мы их решаем», - рассказал Андрей Филатов.

Он предполагает, что какие-то позиции в меню его ресторанов в любом случае будут утрачены. «Новый рынок до мая будет формироваться. Мы не говорим, что будет хуже - может, будет лучше. Но рынок будет другим», - отметил он.

Директор псковской сети кафе и кондитерских Михаил Пасько также отметил, что от выпуска некоторой продукции приходится отказываться. Например, замороженные ягоды пропали или подорожали. «Раз в месяц мониторим себестоимость, смотрим, насколько возможно повышение цены. Иногда принимаем решение - меняем продажную цену, но по чуть-чуть», - отметил он.

По его словам, проблемы есть, но они решаются. Например, сырье подорожало, но идет поиск других поставщиков.