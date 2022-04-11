Еще 88 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Псковской области за сутки

За минувшие сутки, 10 апреля, в Псковской области зафиксировали еще 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове коронавирусом заболели 56 человек (всего 34 тыс. 202), в Великих Луках – девять (всего 16 тыс. 649), в Островском (всего 5 тыс. 163), Опочецком (всего 3 тыс. 278) и Себежском (всего 2 тыс. 659) районах.

Два подтвержденных случая заражения зафиксировали в Печорском районе (всего 2 тыс. 468), по одному – в Псковском (всего 8 тыс. 708), Новосокольническом (всего 3 тыс. 111), Дедовичском (всего 2 тыс. 785), Гдовском (всего 1 тыс. 904), Пушкиногорском (всего 1 тыс. 452), Бежицком (всего 1 тыс. 398), Пустошкинском (всего 1 тыс. 321), Новоржевском (всего 1 тыс. 147) и Красногородском (всего 985) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 108 тыс. 217 человек. Выписались из медицинских учреждений в связи с излечением 105 тыс. 119, из них 55 – за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 1 тыс. 774 жителя региона, в том числе четыре – за прошедший день.