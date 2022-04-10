89 человек заболели коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки

За минувшие сутки, 9 апреля, коронавирус в Псковской области подтвердился у 89 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

По 16 человек заболели в Бежаницком (всего 1 тыс. 397) и Порховском (всего 3 тыс. 807) районах. В Пскове (всего 34 тыс. 146) заразились 15 человек, в Островском районе (всего 5 тыс. 159) — 10, в Палкинском районе (всего 1 тыс. 38) – пять. По четыре новых случая коронавируса зафиксировали в Опочецком (всего 3 тыс. 274) и Псковском (всего 8 тыс. 707) районах, по три — в Великих Луках (всего 16 тыс. 640), Локнянском (всего 1 тыс. 46) и Себежском (всего 2 тыс. 655) районах. Два местных жителя заболели в Пустошкинском (всего 1 тыс. 320) районе. По одному новому случаю подтвердилось в Великолукском (всего 2 тыс. 613), Дедовичском (всего 2 тыс. 784), Красногородском (всего 984), Куньинском (всего 964) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 808) районах.

За время пандемии число заболевших ковидом в Псковской области достигло 108 тыс. 129 человек. Вылечилось 105 тыс. 64 жителя региона, в том числе 147 – за минувший день. Скончались 1 тыс. 770 человек, четыре из которых 9 апреля.