Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов отмечает 61-й день рождения

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов сегодня, 10 апреля, отмечает 61-й день рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Алексеевич Котов родился 10 апреля 1961 года в посёлке Струги Красные Псковской области. Окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик и начал трудовую деятельность главным инженером в стругокрасненском колхозе «Революция».

В 1991 году был назначен сначала заместителем председателя Стругокрасненского райисполкома, затем замглавы администрации района. В эту же пору окончил Российскую Академию кадрового обеспечения АПК по специальности «Организация работы предприятий АПК в условиях рыночных отношений». В 1995 году назначен главой администрации Стругокрасненского района, а в феврале 1996 года и декабре 1999 года ещё дважды избирался на эту же должность. Главы муниципалитетов избрали его председателем Ассоциации местного самоуправления.

В апреле 2003 года Александр Котов был назначен заместителем губернатора – курировал местное самоуправление. В этом же году окончил Академию госслужбы по специальности юриспруденция. В 2010 году вновь назначен заместителем губернатора, в сферу его ответственности попали вопросы ЖКХ, строительства, госстройнадзора, дорожного хозяйства, регулирования тарифов.

С марта 2011 по ноябрь 2019 года – четырежды избирался на пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

В 2011 году избран депутатом областного Собрания 5-го созыва по округу № 19, а затем председателем парламента. На выборах депутатов Собрания 6-го созыва вновь получил поддержку земляков, а потом и коллег – на первой сессии повторно избран спикером.

В сентябре 2021 года одержал убедительную победу на выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов 7-го созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (Дновский район, Плюсский район, Порховский район, Струго-Красненский район). За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 50,47% избирателей, принявших участие в выборах, и это был самый высокий результат прошедшей кампании. На первой сессии 30 сентября 2021 года избран председателем областного Собрания депутатов.

⠀С ноября 2016 года входит в состав руководителей Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Является членом Комиссии Совета законодателей РФ по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству.

Награждён Почётными грамотами администрации и губернатора, Собрания депутатов и Совета Федерации, Благодарностью Председателя Совета Федерации. За заслуги в развитии парламентаризма удостоен Почётного знака Совета Федерации. Указом Президента России награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.