Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Еще 90 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

9 апреля 2022 года, 14:21

За минувшие сутки, 8 апреля, в Псковской области зафиксировали еще 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую ковидстатистику добавились еще 19 местных жителей (всего 34 тыс. 131), в Великих Луках – 13 (всего 16 тыс. 637), в Опочецком районе – десять (всего 3 тыс. 270), в Стругокрасненском районе – восемь (всего 1 тыс. 807).

Семь подтвержденных случаев заболевания выявили в Плюсском районе (всего 1 тыс. 709), по пять – в Островском (всего 5 тыс. 149) и Невельском (всего 4 тыс. 934) районах, по четыре – в Порховском (всего 3 тыс. 791), Печорском (всего 2 тыс. 466) и Усвятском (всего 697) районах.

В Псковском (всего 8 тыс. 703) и Себежском (всего 2 тыс. 652) районах COVID-19 зарегистрировали у троих человек. По два новых случая зафиксировали в Великолукском (всего 2 тыс. 612) и Куньинском (всего 963) районах, один – в Дедовичском районе (всего 963).

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 108 тыс. 43 человека, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 104 тыс. 917, в том числе 154 – за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 766 псковичей, из них пять – за прошедший день.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников призвал псковичей участвовать в голосовании по благоустройству общественных территорий
Выпуск сборника Псковских сказок и легенд и книги Псковских сказок для детей запланирован на текущий год
Павильоны для ярмарок выходного дня в Пскове закажут у местных производителей
С 11 апреля стоимость проезда по маршруту «Великие Луки – Опухлики» снизят до 230 рублей
Новосокольники отметили в Индексе качества городской среды по итогам прошлого года как благоустроенные
Девушка выпала из окна девятого этажа в Пскове
В Псковской области похоронили еще двух военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине
91 новый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области за минувшие сутки
Мокрый снег и небольшой дождь ожидаются в Псковской области 9 апреля

Комментарии

Авторизация
No comments
Дети — в лагерь

Общество / Образование
7 апреля 15:16

Дети — в лагерь

Во сколько обойдется детский летний отдых псковским родителям
В псковской музыкальной школе № 1 заменили стулья по решению суда

Общество
7 апреля 10:35

В псковской музыкальной школе № 1 заменили стулья по решению суда
По пути к звездам

Общество
5 апреля 10:03

По пути к звездам

Опочанин Кирилл Ефимов готовится к участию в новом музыкальном проекте