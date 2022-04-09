Выпуск сборника Псковских сказок и легенд и книги Псковских сказок для детей запланирован на текущий год

В текущем году в Псковской области запланирован выпуск сразу двух книг – сборника Псковских сказок и легенд и книги Псковских сказок для детей. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в рамках еженедельного обращения к псковичам 9 апреля. Соответствующее видео он опубликовал в своем Телеграм-канале.

Михаил Ведерников напомнил, что 2022-й год объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России.

«У нас запланирована довольно насыщенная повестка. В том числе, много проектов посвящено популяризации нашего народного фольклора. Запланирован выпуск двух книг», – сообщил губернатор.

По его словам, среди них сборник Псковских сказок и легенд, объединяющий свыше 200 произведений народного творчества, а также книга Псковских сказок для детей, которая будет содержать восемь иллюстрированных произведений.

Кроме того, как отметил Михаил Ведерников, в текущем году в видеоформате планируют выпустить 20 кукольных спектаклей по псковским сказкам.

«Первая сказка «Три рубля», о коварном волшебнике и внимательном внучке. Она была опубликована 7 апреля на ютуб-канале Театрально-концертной дирекции. Замечательная и самобытная работа. Искренне благодарен всем её авторам! Отличный способ популяризации нашего фольклора», – прокомментировал губернатор Псковской области.