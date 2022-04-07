7 апреля вышел первый выпуск видеопроекта «Псковские народные сказки» – сказка «Три рубля» . Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. История повествует о «коварном волшебнике и внимательном внучке».

Новый проект представил комитет по культуре Псковской области совместно с Театрально-концертной дирекцией. В течение года планируется выпустить 20 серий кукольных видеоспектаклей. В каждом выпуске будет представлена одна адаптированная псковская сказка из собраний Псковского областного центра народного творчества.

Режиссером-постановщиком является Нина Витковская, звукорежиссером – Дмитрий Волхонов. В работе также принимают участие актеры-кукольники Юлия и Николай Зубрилины, художник-кукольник Мария Воробьева и операторская группа TM VIDEOMAKING.