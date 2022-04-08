91 новый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области за минувшие сутки

За минувшие сутки, 7 апреля, коронавирус подтвердился у 91 человека. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове (всего 34 тыс. 112) заболели 25 человек, в Усвятском районе (всего 693) – 11, в Великих Луках (всего 16 тыс. 624) – 10. В Порховском районе (всего 3 тыс. 787) зафиксировано девять новых случаев, в Себежском (всего 2 тыс. 649) – восемь, в Псковском (всего 8 тыс. 700) – семь, в Палкинском (всего 1 тыс. 33) – пять, в Гдовском (всего 1 тыс. 903) – четыре.

По два человека заболели в Невельском (всего 4 тыс. 929), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 799) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 318) районах, по одному – в Новоржевском (всего 1 тыс. 146), Дновском (всего 882), Красногородском (всего 983), Островском (всего 5 тыс. 144), Плюсском (всего 1 тыс. 702) и Пушкиногорском (всего 1 тыс. 451).

С начала пандемии в Псковской области коронавирус фиксировали у 107 тыс. 953 жителей региона. Выздоровело 104 тыс. 763 жителя Псковской области, в том числе 54 вчера. Умерли 1 тыс. 761 человек.