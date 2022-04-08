Завершился ремонт Новосокольнической межрайонной больницы

Завершился капитальный ремонт Новосокольнической межрайонной больницы по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На проведение работ выделили порядка 23 млн рублей консолидированного бюджета.

Специалисты отремонтировали помещения детской консультации, стационара, и поликлиники.

Также обновили материально-техническую базу. Учреждению предоставили электрокардиограф, два дефибриллятора, автоматический анализатор крови и операционный стол. Стоимость оборудования составила 1,8 млн рублей.

В рамках программы модернизации до конца 2025 года в Новосокольнической межрайонной больнице появятся 14 единиц медицинского оборудования, в том числе пять дефибрилляторов, аппарат УЗИ, два рентгеновских аппарата и кольпоскоп.

Помимо этого, до конца 2023 года в медучреждение поступит 31 специализированный автомобиль.