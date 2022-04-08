Завершился ремонт Новосокольнической межрайонной больницы

Завершился капитальный ремонт Новосокольнической межрайонной больницы по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Завершился капитальный ремонт Новосокольнической межрайонной больницы по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
На проведение работ выделили порядка 23 млн рублей консолидированного бюджета.
Специалисты отремонтировали помещения детской консультации, стационара, и поликлиники.
Также обновили материально-техническую базу. Учреждению предоставили электрокардиограф, два дефибриллятора, автоматический анализатор крови и операционный стол. Стоимость оборудования составила 1,8 млн рублей.
В рамках программы модернизации до конца 2025 года в Новосокольнической межрайонной больнице появятся 14 единиц медицинского оборудования, в том числе пять дефибрилляторов, аппарат УЗИ, два рентгеновских аппарата и кольпоскоп.
Помимо этого, до конца 2023 года в медучреждение поступит 31 специализированный автомобиль.
Бюджет программы на 2022 год составляет 500 млн рублей. Эти деньги пойдут на ремонт поликлиник и больниц, строительство новых ФАПов, закупку медицинского транспорта, обновление медтехники и оборудования.