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Общество / Здоровье

Завершился ремонт Новосокольнической межрайонной больницы

8 апреля 2022 года, 15:58

Завершился капитальный ремонт Новосокольнической межрайонной больницы по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Завершился ремонт Новосокольнической межрайонной больницы

Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

На проведение работ выделили порядка 23 млн рублей консолидированного бюджета.

Специалисты отремонтировали помещения детской консультации, стационара, и поликлиники.

Также обновили материально-техническую базу. Учреждению предоставили электрокардиограф, два дефибриллятора, автоматический анализатор крови и операционный стол. Стоимость оборудования составила 1,8 млн рублей.

В рамках программы модернизации до конца 2025 года в Новосокольнической межрайонной больнице появятся 14 единиц медицинского оборудования, в том числе пять дефибрилляторов, аппарат УЗИ, два рентгеновских аппарата и кольпоскоп.

Помимо этого, до конца 2023 года в медучреждение поступит 31 специализированный автомобиль.

Завершился ремонт Новосокольнической межрайонной больницы

Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» рассчитана до 2025 года. Она создана с целью обеспечения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи гражданам.

Бюджет программы на 2022 год составляет 500 млн рублей. Эти деньги пойдут на ремонт поликлиник и больниц, строительство новых ФАПов, закупку медицинского транспорта, обновление медтехники и оборудования.

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