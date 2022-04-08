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Экономика

Ведерников: Должен быть особый спрос с тех, кто занимается бессовестными спекуляциями

8 апреля 2022 года, 14:00

«Должен быть особый спрос с тех, кто занимается необоснованными и бессовестными спекуляциями», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона 8 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

По словам Михаила Ведерникова, ситуация с ростом цен в настоящее время остается непростой. Он подчеркнул, что на данный момент повсеместно происходит перестройка логистики, в связи с чем она пока еще находится в «турбулентном состоянии».

«Но, к сожалению, есть и бессовестные спекулянты. Борьба с ними будет идти на всех уровнях», – заявил губернатор Псковской области и  напомнил, что в настоящее время для спекулянтов предусмотрен штраф до 15% годового оборота или лишение свободы сроком до семи лет. «Я надеюсь, что к таким крайним мерам нам прибегать не придётся», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также сообщил, что в настоящее время в Псковской области делается все необходимое, чтобы у местных предпринимателей была возможность минимизировать цены. По этой причине, по мнению губернатора, с тех, кто занимается «бессовестными» и необоснованными спекуляциями, должен быть особый спрос.

«В этой части организовано тесное и эффективное взаимодействие с региональным управлением МВД и прокуратурой, коллеги оперативно реагируют на все наши запросы, отрабатывают поступающие от населения сигналы», – подчеркнул Михаил Ведерников и поблагодарил их за работу.

 «Что касается нашего Управления ФАС, вынужден принять решение о работе с центральным аппаратом. Наше управление оказалось принципиально не готово к работе в нынешних условиях и к смене приоритетов», – заключил губернатор.

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