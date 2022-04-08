Псковским отелям компенсируют часть затрат на прохождение обязательной классификации

Псковским отелям со второй половины апреля компенсируют часть затрат на прохождение обязательной классификации. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на заседании оперштаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона 8 апреля, передает корреспондент «Псковской правды». Подать заявку для получения поддержки можно на сайте Центра «Мой бизнес».

Михаил Ведерников отметил, что в последнее время добросовестные предприниматели оказались в крайне сложных условиях. Оптовики стали работать только по полной предоплате, так как не могут достоверно спрогнозировать цены, что во многом для псковских предпринимателей стало дополнительной серьезной нагрузкой.

«Для поддержки таких предпринимателей через Центр «Мой бизнес» мы реализуем программу льготного финансирования на пополнение оборотных средств по ставке от 5% до 7%», – сообщил Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор отметил, что в последнее время активизировались региональные предприятия, готовые работать в направлении импортозамещения. Этому также способствовал уход с рынка ряда иностранных компаний. Михаил Ведерников подчеркнул, что для поддержи отечественных предприятий, которые готовы работать в направлении импортозамещения, был разработан продукт льготного финансирования со ставкой от 3 до 6%.

«Как показывает практика, такие меры широко востребованы. И чтобы их получили как можно больше наших предпринимателей, поручил докапитализировать государственную микрофинансовую организацию на 100 млн рублей», – уточнил он.