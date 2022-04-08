Михаил Ведерников поручил районам подготовить предложения по поддержке экономики Псковской области

Предложения по поддержке экономики Псковской области поручил подготовить районам губернатор Михаил Ведерников. Об этом он сообщил на заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона 8 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Михаил Ведерников подчеркнул, что в настоящее время необходимо особое внимание уделить организации работы на муниципальном уровне. Губернатор уточнил, что около 40% районов Псковской области на данный момент еще не запустили местные оперативные штабы по экономике.

«Коллеги, ситуация у всех будет непростой. И когда грянет гром, в пожарном режиме что-то сделать будет сложно. Наше главное преимущество заключается во внимательном анализе ситуации и принятии превентивных решений», – заявил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что для эффективной структуры работы органы власти должны быть в постоянном контакте с представителями малого и среднего предпринимательства, руководством предприятий и населением. Кроме того, местные штабы должны формировать предложения по рассмотрению на областном уровне и информировать региональный штаб о положении дел на местном уровне.

«Мы, в свою очередь, будем задействовать максимум доступных возможностей, а при необходимости – выходить с предложениями на федеральный уровень, в федеральный оперштаб. Если какое-то звено будет выпадать, общая эффективность нашей работы будет падать», – пояснил губернатор.

Михаил Ведерников также сообщил, что следующее заседание регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона будет расширенным. Губернатор уточнил, что ожидает увидеть по видеосвязи всех, кто будет реализовывать решения областного оперштаба на местном уровне.

«В каждом районе к этому времени должно пройти собственное заседание, по результатам которого протокольным решением направлены предложения на региональный уровень. Отдельно отмечу: во всём, что касается региональной экономики, мы будем разговаривать только с главами районов, которые являются руководителями муниципальных штабов», – сообщил губернатор Псковской области.

Он уточнил, что непроработанные вопросы отдельно с главами обсуждаться не будут, и попросил внимательно анализировать меры, которые будут озвучиваться на региональном уровне. «Некоторые из них предстоит масштабировать на все муниципалитеты», – подытожил Михаил Ведерников.