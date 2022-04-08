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Экономика

Сформировать пул вакансий поручил губернатор Псковской области

8 апреля 2022 года, 13:04

Заблаговременно сформировать пул вакансий поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом с заседания Оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона 8 апреля передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что в некоторых предприятия есть риски введения неполного рабочего графика, в отдельных случаях руководители производств предупредили о возможном сокращении. Он подчеркнул, что Комитет по труду и занятости вместе с профильными комитетами уже сейчас должны быть в прямом контакте с руководством всех этих предприятий.

«Необходимо заранее формировать график возможных сокращений, определить количество высвобождаемых людей, которым будет необходима помощь в трудоустройстве. Нужно заблаговременно сформировать пул вакансий, провести необходимые встречи с людьми и консультации, предложить сотрудникам возможные альтернативы», - заявил губернатор.

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