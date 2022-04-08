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Происшествия / Преступление

В Санкт-Петербурге после стрельбы задержали двух жителей Пскова

8 апреля 2022 года, 11:51

Двух псковичей задержали в Санкт-Петербурге после стрельбы на Херсонской улице. Об этом сообщает интернет-газета «Фонтанта.ру».

Согласно версии следствия, 6 апреля 27-летний приезжий из Средней Азии по просьбе собственника выносил кровать из квартиры одного из шестиэтажных многоквартирных домов Санкт-Петербурга, расположенного по адресу Херсонская улица, 3. 

На выходе из подъезда мигрант столкнулся с двумя мужчинами, попросив их освободить проход. Подобное вызвало у прохожих приступ ярости, в результате чего они стали гнаться за иностранцем по двору с пистолетом, произведя при этом несколько выстрелов.

Как сообщили в следствии, приезжий из Средней Азии в происшествии не пострадал. Мужчины же после случившегося уехали на такси.

Розыск подозреваемых сотрудниками уголовного розыска Центрального района длился сутки. Мужчин обнаружили в квартире неподалеку от Большого дома на Литейном проспекте. Ими оказались два жителя Пскова 30 и 39 лет. 

В ходе обыска у мужчин изъяли два травматических пистолета с необходимыми на их хранение разрешениями. Теперь экспертам предстоит выяснить, из какого оружия велась стрельба по иностранцу.

В отношении двух псковичей сотрудники полиции возбудили уголовное дело в рамках ст. 213 УК РФ (хулиганство). На данный момент подозреваемые задержаны на двое суток.

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